Polícia prende suspeito de matar homem em Serra Talhada

Foi preso, nessa segunda-feira (05), o principal suspeito de matar a tiros Francisco Freire da Silva, 44 anos, no bairro da Cohab em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco. O crime ocorreu há uma semana.

O homem que teve apenas as iniciais do nome divulgado pela polícia, V. J. T., cometeu o crime com a ajuda de outro suspeito que também está sendo investigado.

A prisão do suspeito foi comandada pelo delegado titular da 177ª Delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada, Cley Anderson Rodrigues. O homem está peso temporariamente e a motivação do crime não foi divulgada.

ENTENDA O CASO

Francisco Freire foi morto a tiros na manhã da última terça-feira (30), por dois homens não identificados por volta das 07h00 em uma esquina de um bar, nas proximidades da Escola Methódio de Godoy.

