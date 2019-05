Polícia prende suspeito de matar vizinha a tiros durante discussão no Sertão de PE

A Polícia Civil prendeu na quarta-feira (29) o suspeito de assassinar a vizinha Uilza dos Santos Soares, de 34 anos, em dezembro do ano passado, no bairro Pedro Quirino, em Cabrobó, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Civil, Bluno Emanuhelho Conceição dos Anjos estava foragido e estava usando o nome falso de Gledson Moreira. Ele foi apreendido junto com a esposa Valéria Liopoldino da Silva no Crato, no Ceará, por porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e associação para o tráfico.

A Polícia chegou até ao criminoso, através de denúncias de que um veículo de propriedade de uma pessoa da cidade do Piauí, estaria recebendo multas na cidade de Juazeiro do Norte no Ceará, mesmo nunca tendo saído da cidade de licenciamento. Após pesquisas, percebeu-se que se trava de um clone.

Bluno Emanuhelho foi abordado conduzindo o veículo clonado. Ele disse que teria adquirido o veículo por R$4 mil. Já na residência, os policiais encontraram uma arma calibre .12. com cinco munições intactas, 50 gramas de maconha.

O casal foram conduzido à Delegacia regional de Crato, onde foram realizados os procedimentos necessários.

Assassinato

Uilza dos Santos Soares, de 34 anos, foi atingida por tiros na madrugada de 8 de dezembro de 2018. A vítima chegou a ser levada para o hospital da cidade, mas ela não resistiu.

Segundo um sobrinho da vítima, que testemunhou o crime, a família estava reunida na casa de uma irmã de Uilza bebendo a noite toda. Na manhã da sexta-feira (7), a vítima teve uma discussão com o vizinho da casa em frente e durante a madrugada ele foi até lá e realizou os disparos que atingiram Uilza.

De acordo com a Polícia Militar, a família não conhecia o vizinho autor do crime. O homem teria se mudado para o local tinha cinco dias. (G1)