Polícia prende suspeito de plantar maconha e dizer que seria para ”enfeites de natal”

A Polícia Militar prendeu em flagrante um homem suspeito de plantar dois pés de maconha, na residência onde mora, no município de Cabrobó, no sertão de Pernambuco. A prisão aconteceu quinta-feira (19). De acordo com os policiais, o homem alegou que cultivava a maconha para fazer árvores de natal.

Ainda de acordo com a PM, ao olharem por cima do muro da casa, os policiais avistaram os pés da droga. Quando abordado, o rapaz disse que iria fazer ”enfeites natalinos” com o plantio, mas a desculpa não convenceu os policiais e ele foi conduzido para delegacia da cidade.

Investigação

De acordo com a polícia, o homem já tem uma longa ficha criminal e passagem pela polícia pelo mesmo crime.

Da TV Jornal