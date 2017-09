Polícia prende suspeitos de atirar no jornalista e apresentador do ABTV, Alexandre Farias

Foram presos três dos cinco suspeitos de atirar no jornalista Alexandre Farias em Caruaru, Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Civil, as prisões ocorreram após um tiroteio na tarde desta segunda-feira (18) no sítio Maniçoba, na zona rural do município. Um quarto suposto criminoso foi morto a tiros durante o confronto, conforme informou a polícia.

Ainda segundo a Polícia Civil, o quinto suspeito fugiu e, até a publicação desta matéria, não foi localizado. A troca de tiros entre policiais e os criminosos durou cerca de 15 minutos. Os suspeitos foram presos após a polícia receber uma denúncia.

Equipes da Polícia Civil e Militar se dirigiram até uma casa da zona rural e foram atendidos por uma mulher, que informou que não havia mais ninguém no local. Após ouvirem barulhos, os policiais entraram na residência e trocaram tiros com os supostos criminosos.

Os suspeitos devem ser encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Caruaru.

Estado de saúde

O estado de saúde de Alexandre é grave, mas estável, de acordo com os médicos. A equipe médica realizou procedimentos cirúrgicos na madrugada do domingo (17) e convocou uma coletiva de imprensa na manhã desta segunda (18). No segundo dia de internação, ele segue na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sedado e em coma induzido.

De acordo com o médico Guilherme Delduque, o quadro clínico de Alexandre continua grave, mas se mantém estável. “Ele encontra-se hemodinamicamente estável. Continua sedado em ventilação mecânica e respirando com ajuda de aparelhos. As funções renais, cardíacas e hepáticas estão funcionando de forma adequada”, afirma.

O neurocirurgião Carlos Kleir informou que a parte neurológica do ator e jornalista também está estável. “Em relação a parte neurológica, ele persiste estável. Acabamos de realizar uma nova tomografia. A cirurgia deu uma descompressão agradável, a hidrocefalia está tratada e existe redução no edema também. Mas, ainda é cedo avaliar um progresso. É esperar. As melhores respostas só daqui no mínimo 48 horas”, pontuou.

Entenda o caso

O apresentador do ABTV 2ª edição, da TV Asa Branca, foi vítima de uma bala perdida na noite do sábado (16) no bairro Alto do Moura, em Caruaru. O ator e jornalista tinha apresentado o telejornal e, quando saiu, foi jantar em um supermercado da cidade. Ele ia para a casa dele quando foi atingido por um disparo na cabeça. De acordo com informações da Polícia Militar, assaltantes estavam em um carro roubado quando houve perseguição e troca de tiros.

Na fuga, os bandidos ainda atropelaram os socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que estavam em uma ocorrência no local. Uma das auxiliares de enfermagem foi atingida. (G1)