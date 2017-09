Polícia prende suspeitos de roubo a caixas eletrônicos, no Sertão de Pernambuco

A polícia prendeu três homens na tarde dessa quinta-feira (28), em Petrolina, no Sertão de Pernambuco, suspeitos de roubos a caixas eletrônicos de agências bancárias da região. A prisão aconteceu em uma casa na Rua três, do bairro Antonio Cassimiro.

A polícia chegou até os suspeitos após uma denúncia anônima. “A Polícia Militar de Pernambuco recebeu a informação de que um carro de luxo estava transitando entre as cidades de Petrolina e Juazeiro-BA, onde, possivelmente, poderia ser um carro utilizado na prática de arrombamentos a estabelecimentos bancários. Foi montada uma ação conjunta entre as polícias militares de Pernambuco, a inteligência da CPAC de Juazeiro e a Polícia Federal”, explicou o Sargento do Gati, José Carlos Marques.