Polícia prende traficante com plantio de maconha no bairro Bom Jesus, em Serra Talhada

Um homem de 54 anos, foi preso pela polícia após uma denúncia anônima de tráfico de drogas na tarde dessa sexta-feira (24), na Rua 2, no bairro Bom Jesus, em Serra Talhada.

De acordo com a Polícia Militar, ao chegarem no local policiais encontraram a residência fechada e com autorização de um vizinho, visualizaram no muro da residência ao lado, um plantio de maconha por toda a extensão do terreno, momento este que o policiamento adentrou na residência. Foi realizado a revista no domicílio e erradicação do referido plantio, encontraram e juntaram ainda material da produção e venda da droga, sendo pés de maconha, sementes da mesma erva, cachimbos para consumo de crack, maconha pronta para consumo e dinheiro em espécie.

logo em seguida o proprietário chegou ao local portando uma faca tipo peixeira e reagiu a voz de prisão, entrado em luta corporal com efetivo, sendo necessário o uso da força e de algemas.

O imputado, juntamente com o material apreendido, foi conduzido à DPC local para serem tomadas as medidas cabíveis.