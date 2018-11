Polícia prende traficante durante blitz na BR-232 em Serra Talhada

Um homem de 24 anos, foi detido pela polícia na tarde dessa sexta-feira (09), quando chegava em Serra Talhada, transportando dez tabletes de maconha pesando mais de dez quilos, além de três pedras de crack.

De acordo com a PM, o policiamento fazia a abordagem de vários veículos na BR-232, no Km 418, quando deu ordem de parada para um veículo Sprinter branca, que fazia o transporte de passageiros entre Serra Talhada e Salgueiro. O acusado, que reside no município de Águas Belas, no Agreste de Pernambuco, recebeu voz de prisão na hora e após conduzido a Delegacia de Polícia com o material ilícito, foi autuado em flagrante por tráfico de drogas.