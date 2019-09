Polícia prende três homens e apreendem moto, drogas, facas, munição e dinheiro no Sertão de PE

Três homens foram presos na última segunda-feira (09), no Alto Grande, no município de Lagoa Grande, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a 7ª Companhia Idependente de Polícia Militar (7ª CIPM), uma motocicleta com registro de roubo foi avistada em uma ronda policial. Em seguida, uma campana foi montada, até que foram abordados José Alfredo Rodrigues Ramos, de 30 anos, e José Alisson Alves, de 27 anos.

Com os dois homens, foi encontrada uma peteca de cocaína. Questionados sobre a moto motocicleta, eles informaram que adquiriram em uma negociação com Sérgio Araújo de Lima, de 30 anos, que foi localizado posteriormente no distrito de Izacolândia em Petrolina. Os envolvidos informaram que faziam abate de bode no quintal da casa.

Após novas buscas, a polícia apreendeu ainda uma sacola com oito trouxinhas de maconha pronta para o consumo, totalizando 110 gramas da droga. Além de uma munição cal.22, três facas peixeira, um facão, um machado, pele de caprino e mais R$ 1.587,35 em espécie.

Os três foram conduzidos a Delegacia de Plantão de Lagoa Grande, onde José Alfredo Rodrigues Ramos foi preso em flagrante delito, José Alisson Alves responderá um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e o Sérgio Araújo de Lima, responderá Inquérito por portaria. (G1)