Polícia prende trio por tráfico de drogas e corrupção de menor em Serra Talhada

Nesse sábado (18), por volta das 19h30, Policiais Militares do 14º BPM prenderam um homem e duas mulheres por tráfico de drogas e corrupção de menor. O fato aconteceu no bairro Tancredo Neves, na cidade de Serra Talhada, no Sertão do Pajeú, em Pernambuco.

Segundo a Polícia Militar, a ação aconteceu durante rondas, quando uma equipe da ROCAM avistou um homem, Daniel Rodrigues Alves, 25 anos, amasiado, ajudante de encanador, em atitude suspeita, ao ser realizada a abordagem minuciosa foi encontrado um pacote com 38 (trinta e oito) pedras de crack. No mesmo local estavam duas mulheres, onde Adriana Maria da Silva Angelo, 46 anos, amasiada, doméstica, a qual estava com uma quantia de R$ 160,00 (cento e sessenta reais). Daniel Rodrigues (esposo de Adriana) informou que foi buscar a referida droga por ordem da mesma, que vende juntamente com sua amiga, Adriana Maria da Silva, 40 anos, casada. O policiamento se dirigiu até a residência do acusado, para o mesmo pegar seus documentos pessoais, momento em que localizaram a vítima (menor) dentro de um quarto fazendo usos de entorpecente (crack), a mesma informou ter comprado a droga do acusado e que a sua esposa sempre oferecia a casa como local de consumo.

As partes foram encaminhadas á DPC local juntamente com o material apreendido, onde os imputados foram autuados em flagrante delito.

Via Nayn Neto