Polícia prende vereador da cidade de Ouricuri, no Sertão de PE, suspeito de tráfico de drogas

O vereador do município de Ouricuri, no Sertão de Pernambuco, Gildejanio Coelho de Melo (PSB) foi preso na noite da última terça-feira (19), no bairro Laura Coelho. A polícia civil cumpriu um mandado de prisão emitido pelo Juiz Carlos Eduardo das Neves Mathias.

Em abril deste ano, a Polícia Militar encontrou 20 mil pés de maconha na propriedade do vereador. No local foi encontrado também um sistema de irrigação para o plantio. Apesar do boletim de ocorrências da PM constar que o vereador confessou saber da plantação, na época ele foi liberado por falta de provas.

Nas últimas eleições, ele foi o vereador mais votado de ouricuri, com 1.416 votos. (G1)