Polícia promete apertar o cerco contra os roubos de celulares em Serra Talhada

Tem aumentado cada vez mais o furto e roubo de celulares. Os aparelhos, cada vez mais sofisticados e caros passaram a fazer parte da lista de preferência dos bandidos que acabam tendo facilidade de passar adiante o produto do furto.

Em Serra Talhada, interior de Pernambuco, a Polícia Militar começou a atuar de uma maneira que pode reduzir os furtos dos celulares. Segundo o comando da PM uma operação está em curso para identificar se o seu celular é ou não produto de furto.

A PM dispõe de um sistema eletrônico (Infopol) onde existe um banco de dados com o código de qualquer celular que pode ser consultado facilmente e facilita o trabalho dos policiais no combate aos furtos e roubos de celulares.

O sistema é simples, diz a PM, havendo suspeita se faz a consulta do IMEI do aparelho e assim sabe-se se o aparelho foi roubado ou furtado. De posse da informação os policiais agem.

Sendo assim, a recomendação é para que ao adquirir um aparelho celular, faça através dos meios legais que possam identificar tal compra.

A polícia orienta que todos aqueles que foram vítimas de bandidos, procure uma delegacia para fazer o Boletim de Ocorrência deixando com a polícia o código do IMEI.

O IMEI é a identificação internacional do aparelho e pode ser consultado com facilidade. Para ter acesso ao número do IMEI basta discar: jogo da velha (#), 0, 6 e (#) jogo da velha novamente.

O ideal é consultar o número do IMEI, anotar em algum lugar e guardar para qualquer eventualidade.

O 14º já dispõe de tabletes que estarão à disposição dos policiais em viaturas para fazer a consulta quando da abordagem de casos suspeitos. O alerta é que, de posse de um aparelho furtado, om portador do mesmo pode ser notificado por receptação.

