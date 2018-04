Polícia recupera caminhão roubado próximo ao Posto Fiscal de Ibó, no Sertão de PE

A Polícia Militar recuperou nesta quarta-feira (11), na zona rural de Cabrobó, no Sertão de Pernambuco, um caminhão que havia sido roubado na noite anterior, nas proximidades do Posto Fiscal do Ibó-PE. O veículo tinha sido abandonado e parte da carga foi levada pelos bandidos.

Os policiais conseguiram recuperar apenas 95 caixas de produtos de higiene pessoal, algumas estavam abertas. O caminhão e a caraga foram levados para a Delegacia de Polícia Civil de Cabrobó, onde o caso será investigado.

Do G1