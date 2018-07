Polícia recupera carga roubada e prende criminosos após troca de tiros no Sertão de PE

A Polícia Militar recuperou uma carga de roubada e prendeu três suspeitos após uma troca de tiros no sábado (14) em Sertânia, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a polícia, um caminhão com 441 caixas de óleo refinado foi encontrado abandonado no sítio Piotá, na zona rural do município.

Os policias localizaram o proprietário do veículo e ele informou que a carga havia sido roubada na sexta-feira (13) em Serra dos Ventos, em Paranatama, no Agreste. Ainda no local onde o caminhão foi encontrado, a PM percebeu a aproximação de uma motocicleta, que fugiu e voltou em seguida acompanhada de um carro de passeio. Ao perceberem a presença do policiamento, os suspeitos fugiram.

Os policiais seguiram a moto e conseguiram prender um suspeito. Os ocupantes do carro fugiram pela Caatinga após o veículo atolar em uma vala. Após consulta da placa e chassi do veículo, os PMs constataram que o mesmo era clonado e que havia sido roubado no início do mês em Quipapá, na Mata Sul. Enquanto a polícia levava o criminoso para a delegacia, outros dois foram presos às margens da PE-265.

A polícia continuou em busca dos outros suspeitos e ao chegar ao lugar indicado por um dos criminosos presos foi recebida por tiros. Os policiais revidaram e atingiram um dos suspeitos. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Um PM ficou ferido, mas foi socorrido para o hospital local e passa bem. O quinto suspeito de participação no crime fugiu e ainda não foi localizado.

Os três suspeitos detidos foram conduzidos para a delegacia regional de Arcoverde. Com o trio, foi apreendido um revólver com quatro munições deflagradas e uma pistola com nove munições. A Polícia Civil vai investigar o caso. (G1)