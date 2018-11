Polícia recupera carreta roubada com carga avaliada em mais de R$ 500 mil no Sertão de PE

Um caminhão que havia sido roubado na cidade de Juazeiro, no Norte da Bahia, foi recuperado pela Polícia Militar na quarta-feira (28), na BR 428, no município de Cabrobó, no Sertão de Pernambuco. Durante a ação da PM, Jeferson José Barbosa, de 48 anos, e Rivamar Rodrigues dos Santos, de 26, foram presos. Eles confessaram participação no roubo do veículo.

De acordo com informações da Polícia Militar de Pernambuco, após ser informada sobre o roubo do caminhão na manhã da quarta e de que o veículo estava seguindo em direção ao município de Orocó, foi montado um bloqueio na estrada. Quando se aproximou do bloqueio, o motorista do caminhão desobedeceu a ordem de parada e fugiu em alta velocidade, recebendo ajuda de outros dois veículos, que estavam escoltando a carreta.

A carreta foi alcançada pelos policiais no KM 29, da BR 428, próximo ao canal da transposição do Rio São Francisco, em Cabrobó. Na cabine do veículo, foram encontrados três aparelhos para bloquear sinal de GPS, um rastreador, R$ 450 em dinheiro, além da nota fiscal da carga no valor de R$ 557.840,00.

Todo material apreendido, além da carreta e os envolvidos, foram conduzidos e apresentados na Delegacia Cabrobó, sendo autuados em flagrante pelos crimes de roubo de carga e formação de quadrilha. Os dois veículos que ajudaram o motorista do caminhão a furar o bloqueio em Orocó, fugiram. (G1)