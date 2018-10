Polícia recupera carro roubado que vinha sendo utilizado na prática de assaltos em Serra Talhada

Em uma operação conjunta na manhã desta quinta-feira (18), Policiais Militares da equipe ROCAM do 14º BPM com a equipe Malhas da Lei e NIS BEPI, realizaram deslocamento até o Sítio Baixio da Carnaúba, Zona Rural de Serra Talhada, para averiguar um veículo Cross Fox, cor prata, Placa NQB 7*** que havia sido roubado, e segundo denúncias, alguns elementos armados com arma de fogo longa Cal.12 estavam utilizando o referido veículo para praticar assaltos na localidade.

Chegando ao local, após diligências, localizaram o imputado, que ao ser indagado sobre a procedência do veículo, disse nada saber. Durante a abordagem, com a consentimento do imputado, foi encontrada na estante da residência, uma chave tipo canivete e próximo a casa, em um galpão improvisado, foi encontrado o referido veículo.

Diante dos fatos, o imputado juntamente com o veículo foi conduzido à DPC local, onde foi autuado em flagrante delito e recolhido para posterior audiência de custódia.