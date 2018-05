Por volta das 10h30 dessa terça-feira (02), durante rondas e abordagens no bairro Vila Bela em Serra Talhada, a GT Operações após realizar consulta do IMEI no sistema Alerta Celular, constatou que um aparelho Samsung J5 constava como queixado.

Diante dos fatos o imputado V. S. Beserra da Silva, 24 anos, foi conduzido a DPC local para as providências cabíveis.