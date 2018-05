Durante Operação Força no Foco no bairro Bom Jesus em Serra Talhada, Policiais Militares do 14º BPM realizaram abordagem ao envolvido C. R. do A., 36 anos, após consulta do IMEI no seu celular, no sistema Alerta Celular, foi constatado que o aparelho Moto Z2 Play (IMEI 355644080657477) constava queixa de roubo.

Diante dos fatos o imputado foi conduzido à DPC local para as providências cabíveis.