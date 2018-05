Polícia recupera celular roubado no Centro de Serra Talhada

Policiais Militares da ROCAM com apoio da GT Calumbi durante Operação Força no Foco, se depararam com dois indivíduos em atitudes suspeitas na Lagoa Maria Timóteo, no Centro de Serra Talhada-PE, que ao ser feita abordagem nos mesmos, foi encontrado do bolso do menor um aparelho celular J-2, SAMSUNG, Imei 353514070046431, que ao realizar a consulta no Sistema Alerta Celular, constatou-se que estava como queixado, cujo roubo ocorreu no município de Caruaru-PE, vítima Thais Camila Tavares da Silva, registrado sob o BO nº 17E0178002725.

Diante dos fatos, os envolvidos foram encaminhados para a DPC local, onde foi confeccionado um BOC em desfavor do menor.