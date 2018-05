Polícia recupera dois celulares com queixa de roubo em Serra Talhada

O 14º BPM continua dando exemplo e aumentando as estatísticas de recuperação de telefones celulares em Serra Talhada e na região, na área do batalhão.

Nessa sexta-feira (18) dois celulares com queixa de roubo foram recuperados na Ponte do bairro Caxixola, policiais militares realizaram abordagem por volta das 21h30 ao imputado V. dos Santos, 37 anos, e após consulta do IMEI no seu celular pelo sistema Alerta Celular, foi constatado que o aparelho celular Samsung J7 Prime (IMEI 352925093367086) constava como queixado.

Diante dos fatos, o imputado foi conduzido à DPC local para serem tomadas as providências cabíveis.

O outro celular com queixa de roubo foi recuperado por volta das 22h10, quando policiais ao realizaram abordagem ao imputado R. G. Lima, 23 anos, e após consulta do IMEI no seu celular pelo sistema Alerta Celular, foi constatado que o aparelho celular Samsung J7 (IMEI 353881079199754) constava como furtado/roubado.

Diante do fato, o envolvido foi conduzido à DPC local para serem tomadas as medidas cabíveis.