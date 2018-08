Polícia recupera dois celulares roubados em Serra Talhada

O primeiro aparelho foi recuperado pela manhã, por volta das 6h, nessa segunda-feira (20) durante blitz no trevo que dá acesso ao Distrito de Santa Rita, zona rural de Serra Talhada.

Auxiliar de logística, C. I. N., 44 anos, foi revistado e ao consultar o IMEI do seu aparelho celular, Policiais Militares do 14º BPM constataram que existe uma queixa de roubo/furto.

Ainda nessa segunda, as 23h, o 14ºBPM realizou a Operação Carrossel de Fogo no bairro Bom Jesus, e depois de realizarem abordagens no ajudante de pedreiro B. H. de M. F., 20 anos, consultaram o IMEI do aparelho celular que ele portava, através do Alerta Celular, e ficou constatado que o aparelho havia sido roubado/furtado.

Os suspeitos foram detidos e levados para a Delegacia de Polícia Civil de Serra Talhada, onde foram tomadas as medidas pertinentes.

Do Blog do Maciel Rodrigues