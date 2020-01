Polícia recupera duas carretas roubadas em um depósito no Sertão de Pernambuco

Duas carretas e uma carroceria foram encontradas na segunda-feira (20) em um depósito no bairro Terras do Sul em Petrolina, no Sertão de Pernambuco. De acordo com o 2º Batalhão Integrado Especializado (2º Biesp), os veículos foram reconhecidos pelos proprietários como roubados. E a carroceria teria origem duvidosa.

Segundo o 2º Biesp, ao avistar as viaturas, os indivíduos fugiram do local. No depósito, estava uma carreta-trator de cor branca e uma carreta carregada com quase 30 mil litros de combustível, além de uma carroceria carregada com madeira.

Todo o material foi levado para a delegacia e a ocorrência foi registrada para serem tomadas as medidas legais para a investigação. (G1)