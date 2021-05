Polícia recupera duas motos roubadas, em Serra Talhada

Através do INFOSEG, foi constatado que se tratava de um veículo com queixa de roubo na cidade de Caruaru.

Na tarde deste domingo (03), a Polícia Militar de Serra Talhada realizou a apreensão de duas motocicletas roubadas, juntamente com os imputados. O caso aconteceu no Distritode Luanda, Zona Rural da Capital do Xaxado.

Por volta das 12h00, os Policiais Militares do 14º BPM durante patrulhamento se depararam com o imputado em uma motocicleta sem a placa de identificação, de pronto foi realizada a revista e durante consulta verificaram que o número final do chassi encontrava-se parcialmente raspado.

Através do INFOSEG, foi constatado que se tratava de um veículo com queixa de roubo na cidade de Caruaru. O imputado relatou que havia comprado como veículo de leilão, apresentando um recibo de leilão nitidamente falso. Diante do exposto conduziram o imputado juntamente com a motocicleta até DPC para devidas providências.

Em seguida, por volta das 12h10, os policiais também em patrulhamento realizaram abordagem e o imputado relatou ser o dono da motocicleta, então o policiamento observou que o chassi apresentava sinais grosseiros de adulteração.

Neste momento, entraram em contato com a polícia rodoviária federal e obtiveram a informação de que se tratava de um CRLV falso, o veículo e envolvido foram encaminhados até a DPC local.

Do Nayn Neto