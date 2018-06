Polícia recupera motocicleta roubada em Serra Talhada

Policiais Militares do 14º BPM (GT BOM JESUS) realizavam rondas no bairro Bom Jesus, quando foram informados por populares que na Rua do Sertão, havia uma motocicleta escondida dentro do mato.

O policiamento seguiu até o local onde encontraram o chassi de uma moto atrelado a um motor e uma peça chamada balança. Ao consultar o número do chassi foi constatado que se tratava de uma motocicleta Honda CG 150 Start, cor preta, placa PCE 5483 que havia sido furtada na madrugada do dia 12 deste mês nas granjas.

A motocicleta foi entregue na DPC local para que fossem tomadas as devidas providências.