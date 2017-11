Polícia recupera motocicleta roubada no mês de junho em Serra Talhada

No final da manhã desse sábado (25), por volta das 10h30, Policiais Militares do 14º BPM recuperaram uma motocicleta roubada na cidade de Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

Segundo a Polícia Militar, após denúncias dando conta de uma moto abandonada às margens da BR-232, uma equipe da Operações Malhas da Lei e do NIS-2/14ºBPM, juntamente com o Graduado de Operações e Oficial do Cecop, se deslocou ao endereço, onde contataram a veracidade do fato. No local, havia sido abandonada uma motocicelta Honda CG 160, vermelha, placa: PDX-9031. Após consulta na rede Infoseg, constatou-se que tratava-se de um veículo roubado no dia 11.06.2017, na cidade de Serra Talhada.

O veiculo foi levado à DPC de Serra Talhada, onde foi contactado o proprietário para devolução da moto, após os trâmites legais.

Via Nayn Neto