Polícia registra segundo caso de estupro contra criança em Salgueiro, em menos de uma semana

Um homem foi preso em flagrante na quarta-feira (28)suspeito de cometer estupro de vulnerável contra uma criança de cinco anos, na Rua Juscelino Kubitschek, bairro Santa Margarida, em Salgueiro, Sertão de Pernambuco. De acordo com informações do Boletim de Ocorrência da Polícia Militar, antes de ser preso, o homem foi agredido por moradores da região.

Segundo a polícia, a mães da criança informou que é amiga do suspeito e, por isso, pediu que ele fosse pegar a menina na escola. Como a criança demorou para chegar em casa, a mulher foi ao encontro dela e, quando chegou, encontrou uma aglomeração de pessoas ao redor do suspeito, que estava no chão após ser agredido.

A menina foi encontrada perto do homem e estava sem calcinha. Segundo a polícia, a mãe da criança e outras testemunhas disseram que o suspeito tentou praticar conjunção carnal com a menor. A criança, a mãe e o suspeito foram levados para a Delegacia da Polícia Civil de Salgueiro, que investiga o caso.

Este é o segundo caso de estupro de vulnerável registrado em Salgueiro, em menos de uma semana. No domingo (26), um homem foi preso após violentar a sobrinha, de cinco anos. O pai da criança informou aos policiais que o ex-cunhado havia tocado nas partes íntimas da menina. O suspeito foi preso em flagrante. (G1)