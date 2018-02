Polícia resgata caminhoneiro que ficou refém de bandidos em Salgueiro

Um caminhoneiro de 46 anos, natural de Recife, foi resgatado por policiais militares do 8° BPM nessa quarta-feira, 7, em Parnamirim, após ser feito refém por bandidos no pátio de um posto de combustíveis de Salgueiro. Foi um frentista do estabelecimento que chamou a polícia e denunciou que os criminosos haviam rendido o caminhoneiro e o levado junto com a carreta sentido Ouricuri.

Os policiais militares seguiram pela estrada e avistaram a carreta com outro caminhão. Os bandidos efetuaram disparos, que foram revidados pelo efetivo. Em seguida, a guarnição ouviu gritos de socorro, abriram uma das portas do caminhão e encontraram o caminhoneiro amarrado. Nenhum bandido foi preso.

Na operação foram recuperadas duas carretas carregadas de frios, com placas de Itupeva-SP, um caminhão MB/ATRON 2324 com placa de Feira de Santana-BA, além de pneus do cavalinho de uma carreta. A ocorrência foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil de Parnamirim.

Via Blog Alvinho Patriota