Polícia Rodoviária apreende 29 motos irregulares em fiscalizações na BR-232

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 29 motocicletas irregulares que trafegavam pela BR-232, nos municípios de Bezerros, no Agreste de Pernambuco, e Pombos, na Zona da Mata de Pernambuco.

As apreensões ocorrerem durante ação realizada no sábado (10) e o resultado foi divulgado pela corporação nesta segunda-feira (12). Segundo a PRF, o objetivo é diminuir os acidentes com motocicletas.

Ao todo, foram fiscalizadas 67 motos e 74 pessoas. A PRF informou ter emitido 122 autuações por diversas irregularidades. Além disso, um homem foi levado à Delegacia de Gravatá, no Agreste, por suspeita de adulteração em nota fiscal.

Entre as principais infrações verificadas estavam condutores sem habilitação, adolescentes na condução de veículos, excesso de passageiros e crianças transportadas de forma irregular.

Também foram constatadas falta de capacete, falta de documentos de porte obrigatório e licenciamento atrasado.

Via G1