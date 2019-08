Polícia Rodoviária Federal apreende 10 KG de maconha na BR-232

Um homem de 39 anos, foi preso na noite de ontem, sábado (10), pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR 232, em São Caetano, no Agreste de Pernambuco.

O suspeito estava transportando 10 kg de maconha, e foi abordado durante uma fiscalização no quilometro 145 da BR 232. De acordo coma PRF, o homem teria tentado fugir da ordem de parada dos policiais, mas a equipe conseguiu alcançar o carro em que o suspeito estava.

Dentro do veículo a polícia encontrou um saco de lona, com dois pacotes com 5 kg de maconha cada. Segundo a PRF, o carro não possuía registro de roubo, e o suspeito disse para os policiais que havia alugado o carro para trabalhar como motorista de aplicativo, e que teria sido contratado para transportar a droga que havia saído de Ibimirim no Sertão com destino à Região Metropolitana do Recife.

Ainda de acordo com a PRF, o motorista não disse quem havia encomendado a droga. Ele foi detido e encaminhado a delegacia de Polícia Civil de Pesqueira, que vai investigar o caso.

Via NE10 Interior