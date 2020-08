Polícia Rodoviária Federal apreende madeira ilegal do Pará na BR-232

Uma carga de madeira ilegal do Pará foi apreendida na manhã deste sábado (15), em Sertânia, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), foram apreendidos 30 m³ do material.

O flagrante aconteceu durante uma abordagem em frente ao posto da PRF de Cruzeiro do Nordeste. Segundo a polícia, o motorista apresentou documentos irregulares e uma licença inválida para o transporte.

A documentação indicava que a madeira seria entregue na Bahia, mas o motorista admitiu que a carga seria entregue em São Vicente Férrer, no Agreste de Pernambuco. A ocorrência foi encaminhada à Agência Estadual de Meio Ambiente (CPRH), para a adoção dos procedimentos legais.

Do G1