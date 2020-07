Polícia Rodoviária Federal apreende R$ 9 mil em drogas na BR-232

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu nesse domingo (5) mais de três quilos de maconha dentro de duas mochilas na BR-232. A ação aconteceu na cidade de São Caetano, no Agreste de Pernambuco.

A droga estava sendo transporta por dois homens, de 50 e 38 anos, que foram detidos. Durante a abordagem a um carro com placas de Jaboatão dos Guararapes, os policiais encontraram as mochilas com a droga e mais um frasco com uma porção da substância.

Os homens disseram que a maconha seria entregue no Recife e que haviam pago R$ 9 mil. Eles foram encaminhados à delegacia de Polícia Civil de Belo Jardim e podem responder por tráfico de drogas. (G1)