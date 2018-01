Polícia suspeita que jovem encontrado boiando no açude Borborema tenha sido assassinado em Serra Talhada

Fotos: Whatsapp/Jornal Desafio Online

A Polícia Civil suspeita que o jovem Jackson Francisco Alves, de 18 anos, encontrado boiando no açude Borborema na tarde dessa sexta-feira (26), tenha sido assassinado em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Durante análise do corpo, ainda na Capital do Sertão do Pajeú os peritos encontraram um um hematoma na nuca, causado por uma possível paulada.

A causa da morte de Jackson só pode ser confirmada, após o laudo pericial do Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru.

