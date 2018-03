Polícia transporta suspeito de assalto em reboque de motocicleta e vídeo viraliza nas redes sociais

O caso aconteceu no distrito de Rajada. De acordo com moradores, a viatura da comunidade foi retirada pelo baixo índice de violência na região e por isso não havia transporte disponível para que os policiais efetuassem a prisão do suspeito.

O 5° Batalhão da Polícia Militar de Pernambuco, vem através dessa nota informar à população de Petrolina que na manhã de hoje, no distrito de Rajada, uma equipe de policiais militares foi obrigada a fazer uma condução emergencial em uma motocicleta com reboque, pois um indivíduo que havia efetuado um assalto naquela localidade sofreu um acidente durante a fuga, apresentando uma fratura exposta na perna direita. No local da ocorrência, o policiamento se deparou com uma grande quantidade de populares revoltados e propensos a espancar o suspeito. Diante da situação, não houve outra alternativa para o policiamento senão a remoção imediata do suspeito daquele local, a fim de preservar a integridade física, não somente do elemento detido, quanto da própria população. O mesmo foi encaminhado para o Hospital de Traumas, onde foi submetido a uma cirurgia e o boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia de Polícia Civil para serem adotadas as medidas cabíveis. Com o elemento detido foi apreendido um revólver calibre .38, com 01 munição deflagrada e 05 munições intactas.