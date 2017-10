Policiais apreendem três armas de fogo e mais de 4Kg de maconha em Salgueiro

Nesse domingo dia (22), Policiais Militares do 8° BPM receberam informações de que na residência de Joaquim Conserva Barros, de 37 anos, que fica localizado no Sítio Canoa, na zona rural de Salgueiro, no Sertão pernambucano, haveria armas de fogo de grosso calibre.

De imediato os PMs se deslocaram para o local, onde o imputado autorizou a entrada dos policiais que realizaram buscas localizando por trás de sua residência um rifle Ca. 38, uma espingarda Cal. 28, uma espingarda caseira tipo soca-soca, várias munições de diversos calibres, quatro tabletes de maconha pronta para o consumo, como também um saco de maconha pesando 4,334 Kg. Diante dos fatos, Joaquim Conserva foi encaminhado com o material apreendido para a Delegacia de Polícia Civil local para serem adotadas as medidas de praxe.

Via O Povo com a Notícia