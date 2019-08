Policiais apreendem trouxas de cocaína e crack no Sertão de PE

Policiais militares do 2º Batalhão Integrado Especializado (2ºBIEsp) apreenderam na segunda-feira (05) drogas, na Rua 07, no bairro Santa Luzia em Petrolina, no Sertão de Pernambuco. A droga estava dentro da bolsa de uma menor de idade. Foram encontradas 56 trouxas de cocaína, pesando 384 gramas e mais 56 trouxas de crack, pesando 218 gramas com uma menor. Ela afirmou que a droga pertencia a sua mãe.

A polícia localizou a mãe da menor e ambas foram conduzidas para delegacia de Polícia Civil, juntamente com os objetos apreendidos para serem tomadas as medidas legais.