Policiais civis presos por corrupção em Pernambuco têm R$ 5 milhões em bens bloqueados pela justiça

Os três policiais civis presos no interior de Pernambuco e autuados por corrupção e lavagem de dinheiro foram alvo de um sequestro milionário de bens determinado pela Justiça. Segundo a Polícia Civil, chega a R$ 5 milhões o patrimônio bloqueado por solicitação da Operação Bis In Idem, deflagrada na quarta-feira (29). Entre os itens adquiridos pelos agentes da delegacia de Plantão de Caruaru, no Agreste, estão carros, caminhões, imóveis e contas bancárias.