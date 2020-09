Policiais civis realizam ‘Operação Independência’ em Arcoverde

Policiais civis realizaram, no último sábado (5), a Operação Independência em Arcoverde, no Sertão de Pernambuco. A ação teve o objetivo de desbaratar organização criminosa responsável por comercializar drogas no sertão, agreste e região metropolitana de Recife.

Durante a operação foram presas sete pessoas, e apreendidos três veículos, mais de 38 kg de maconha, 120 gramas de cocaína e um revólver.

Os suspeitos foram conduzidos ao plantão de Arcoverde onde foram autuados por tráfico de drogas e associação para o tráfico e aguardarão a decisão da Justiça. (G1)