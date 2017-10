Policiais do 14º BPM ministram palestra em escola da zona rural de Serra Talhada

Policiais do 14° Batalhão da Polícia Militar realizam palestra na Vila Luanda, na zona rural de Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

O encontro aconteceu na última quarta-feira (18), na escola municipal Fausto Pereira. Na oportunidade, o 2° Sgt J. Coelho e a Sd Eliane Lima alertaram os 121 alunos, do 4° ao 9° ano do ensino fundamental, sobre o perigo das drogas na sociedade e a prevenção à violência na escola e na localidade.

De acordo com a senhora Maria do Socorro dos Santos Pereira, gestora da instituição de ensino, “um encontro como esse é essencial na construção de uma comunidade escolar mais consciente sobre os perigos que as drogas causam na vida de uma pessoa”.

Via Nayn Neto