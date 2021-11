Policiais Militares salvam vida de bebê recém-nascido em Serra Talhada

Na noite desta quinta-feira (04), os Policias Militares lotados no 14ºBPM, Sargento Magalhães e Rammon Patrick, durante serviço, salvaram a vida de um bebê recém nascido, com apenas 16 dias de nascido. O caso ocorreu no bairro Vila Bela, em Serra Talhada no Sertão do Pajeú.

O Portal Nayn Neto, apurou juntamente do policial militar Rammon Patrick, que contou como tudo ocorreu, através do seu perfil no Instagram.

“Estávamos nos posto policial do bairro Vila Bela, quando uma senhora de nome “TEREZINHA” chegou aflita com seu neto, recém nascido (16 dias) nos braços, e passou a relatar ao policiamento que a criança estava engasgada com leite materno e sem respirar a um considerável espaço de tempo, foi possível observar que a criança estava com parte do rosto e mãos roxas, de pronto o policiamento prestou os primeiros socorros, realizando a manobra de “HEIMLICH”, com isso foi possível desobstruir as vias aéreas do recém-nascido, momento em que voltou a respirar normalmente“, contou o PM.

Ele ainda afirmou a alegria de poder ter salvo a vida da criança, “Já participei de inúmeras ocorrências, das mais diversas naturezas, desde uma simples abordagem de rotina, até prisões de alvos prioritários, entre outras, porém falo com convicção que a presente ocorrência foi uma das mais marcantes na minha vida e carreira policial, Só quem for pai vai entender o quão satisfeito estou“, comemorou.

Do Nayn Neto