Policiais suspeitos de corrupção e lavagem de dinheiro são alvo de operação em Pernambuco

Um policial militar teve decretada a condução coercitiva, quando a pessoa é levada para prestar depoimento. As ações da polícia ocorreram no Agreste do estado. Todos os presos e os materiais apreendidos serão levados para a sede do Grupo de Operações Especiais (GOE), na Zona Oeste da capital.

A Operação Bis In Idem é a 47ª operação de repressão qualificada deflagrada este ano pela polícia. As investigações foram conduzidas pelo GOE. O trabalho contou com assessoria da Diretoria de Inteligência da Polícia Civil, do Núcleo de Inteligência do GOE e do Centro Integrado de Inteligência e Defesa Social.