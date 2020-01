Policial de Serra Talhada atira e fere pessoas por ciúme da namorada durante festa em João Pessoa

Duas pessoas ficaram feridas após um policial militar de Pernambuco atirar durante uma confusão em um festival que acontece na praia de Intermares, em Cabedelo, na Região Metropolitana de João Pessoa, na madrugada desse domingo (19). De acordo com a Polícia Civil, o PM é da cidade de Serra Talhada e teria atirado depois que um homem soltou uma cantada para a namorada do policial.

Segundo a Polícia Civil, após o PM atirar uma vez, seguranças do festival foram até o local e durante a abordagem ao suspeito, ele atirou novamente, atingindo um segurança. Após o crime, o PM foi levado para o 1º Batalhão da Polícia Militar de João Pessoa, onde aguarda audiência de custódia.

A assessoria de comunicação do Fest Verão Paraíba 2020, evento onde aconteceu o crime, informou, às 14h30, que uma das vítimas foi atingida na perna e está internada em estado regular em um hospital particular de João Pessoa. A outra vítima foi atingida de raspão e não há informações sobre se ela deu entrada em nenhuma unidade hospitalar.

Ainda de acordo com a assessoria do festival. Ao entrar na arena onde acontece o evento, as pessoas são revistadas e todos que têm porte de arma e que são integrantes de força de segurança pública têm o nome e as informações da arma registradas. Ainda é sugerido para estas pessoas que guarde a arma em um cofre do evento, mas essa opção não é obrigatória e não foi seguida pelo suspeito.

A Polícia Militar de Pernambuco informou que vai emitir uma nota sobre o caso ainda neste domingo (19). (G1)