Policial mata esposa e tira própria vida em Pernambuco

Um policial militar do Grupo de Apoio Tático Itinerante (Gati), da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), matou a ex-esposa e se suicidou em seguida, na manhã desse sábado (13), no bairro de Jardim Ipiranga, em Vitória de Santo Antão, na Zona da Mata Norte de Pernambuco. O policial militar, identificado como José Ailton Francisco da Silva, de 35 anos, teria disparado um tiro contra a cabeça de Dayanne Joyce Silva Serafim, de 25 anos, e depois contra a própria cabeça, por não aceitar o fim do relacionamento.

O autor do crime morava na Rua São Francisco, no bairro de Jardim Ipiranga, no Centro de Vitória de Santo Antão.

A Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) enviou uma equipe da Força Tarefa do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP) para realização de investigações no local e ao longo da investigação irá atualizar as informações.

Da Folha de ernambuco