Policial Militar da Bahia é preso acusado de três homicídios em Serra Talhada

Um Policial Militar da Bahia, natural de Serra Talhada, foi preso, na cidade de Juazeiro-BA, acusado de três homicídios na Capital do Xaxado.

Segundo a Polícia Civil, a prisão é temporária e ocorreu por volta das 07h00 desta quarta-feira (23), através de uma força tarefa formada por agentes e delegados de polícia das circunscrições pertencentes a 21a Desec – Serra Talhada, após ampla investigação e com apoio de agentes da 26a Desec – Petrolina, investigadores da 1a Delegacia de Polícia Civil de Juazeiro/BA e também policiais militares daquele Estado, deram cumprimento ao Mandado de Prisão, processo n° 0000679-86.2018.8.17.1370, expedido pelo Juiz de Direito da Comarca de Serra Talhada/PE em desfavor de Márcio Magno Pereira do Nascimento, natural de Serra Talhada, policial militar/BA, acusado da prática de homicídios nesta cidade, entre eles a morte de Joaquim Pereira Diniz Filho, Edson Gomes Batista, ambos no dia 27/11/2017, e Reginaldo Batista Gaia, ocorrido no dia 19/03/2018.

Após os procedimentos de praxe o mesmo restou recolhido no batalhão da Polícia Militar em Salvador/BA até ulterior determinação judicial.

Via Nayn Neto