Policial Militar é encontrada morta dentro de casa no Sertão de Pernambuco

Uma policial militar de 31 anos foi encontrada morta dentro de casa na manhã dessa terça-feira (11) em Tuparetama, no Sertão de Pernambuco. De acordo com a PM, a mulher era lotada na 3ª Companhia da Polícia Militar, no município de São José do Egito.

Segundo a PM, a arma da policial, que era natural de Pombal, no estado da Paraíba, não foi encontrada. A causa da morte ainda está sendo investigada. A Polícia Científica foi acionada e irá realizar uma perícia no local. (G1)