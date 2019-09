Policial Militar é preso durante a operação Pente Fino que investiga prática de crimes no Sertão de PE

Um policial militar de Pernambuco foi preso em flagrante nessa quarta-feira (11) em Santa Cruz, no Sertão pernambucano. A prisão ocorreu durante a operação Pente Fino, da Polícia Civil de Pernambuco, que investiga a prática de homicídios, tráfico de drogas, além de posse e porte ilegal de arma de fogo no Sertão.

De acordo com a Polícia Civil, o policial Edmilson Monteiro da Silva foi autuado em flagrante por posse ilegal de munição. Ele deve pagar fiança e será liberado. A justiça decretou o afastamento do policial das suas funções.

As investigações iniciaram em maio de 2019. A operação foi deflagrada nesta quarta-feira (11) e contou com a participação de 16 policiais civis entre delegados, agentes e escrivães. Foram expedidos três mandados de busca domiciliar e pessoal nas residências do policial militar do estado de Pernambuco, sendo apreendido celulares, munições e maconha.

A operação é coordenada pela 24ª Delegacia Seccional e Diretoria Integrada do Interior 2 e supervisionada pela Chefia da Polícia. (G1)