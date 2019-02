Policial Militar morre durante treinamento na Ilha do Fogo

Um policial e aluno do Curso Intensivo de Operações de Sobrevivência em Área de Caatinga (CIOSAC) do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (BEPI), morreu na tarde dessa quarta-feira (6). Ele participava de uma etapa do treinamento na Ilha do Fogo, entre as cidades de Petrolina, no Sertão de Pernambuco e Juazeiro, na Bahia.

De acordo com a coordenação do curso, Luciano Souza Menezes passou por um teste de avaliação preliminar para participação da atividade. Mas na reta final do percurso, o soldado sentiu cansaço e sofreu um mau súbito.

Em nota, a Polícia Militar de Pernambuco informou que Luciano foi socorrido, mas não resistiu. O documento informou ainda que o Comando da Corporação determinou abertura de sindicância para que se apure as circunstâncias em que tudo aconteceu.

Confira a nota completa da Polícia Militar de Pernambuco

A Polícia Militar de Pernambuco lamenta informar a morte do policial Luciano Souza Menezes, aluno do Curso Intensivo de Operações de Sobrevivência em Área de Caatinga (CIOSAC), do Batalhão Especializado de Policiamento do Interior (BEPI), durante uma etapa do treinamento, que exige transposição de curso d’água, realizada na Ilha do Fogo, no limite entre Petrolina e Juazeiro/BA.

Segundo a coordenação do curso, o aluno, como todos os demais, passou por um teste realizado na véspera do exercício, onde foi avaliado que tinha condições de participar da atividade. No entanto, quase ao término do percurso, o soldado sentiu cansaço e pediu uma boia, de pronto entregue por uma equipe dos Bombeiros que acompanhava a movimentação. Em um dado momento, ele desfaleceu, sendo retirado de imediato da água.

Um enfermeiro e os bombeiros fizeram todos os procedimentos previstos para este tipo de mal súbito, enquanto aguardava uma UTI Móvel, acionada pelos instrutores. Com a chegada dos médicos, foi usado um desfibrilador, mas o recurso não foi o bastante para reanimá-lo, sendo declarado o óbito poucos minutos depois.

A PMPE lembra que o aluno era do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) e realizava o curso em caráter de especialização. Apesar do infortúnio, a Corporação destaca que nenhuma medida preventiva deixou de ser tomada. Além da equipe técnica composta por quatro instrutores do BEPI que acompanhava a travessia, o policial recebia o acompanhamento de um enfermeiro socorrista do SAMU e oito bombeiros, sendo um oficial e sete praças, distribuídos em três embarcações e uma motonáutica (Jet Ski).

Já foram realizados outros 26 cursos CIOSAC, envolvendo cerca de 400 alunos, e em todos os integrantes foram submetidos a exames médicos e testes físicos, sem que jamais tenha sido registrada fatalidade semelhante. Mesmo assim, o Comando da Corporação determinou abertura de sindicância para que se apure as circunstâncias em que tudo aconteceu e orientou para que a família do policial receba total apoio nesse momento de dor.