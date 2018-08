Policial militar morre em acidente de trânsito na BR-423 em Pernambuco

Um policial militar identificado como Weverton César Arruda Dias, de 33 anos, morreu em um acidente de trânsito no início da noite do último sábado (11) na BR-423 em Paranatama, no Agreste de Pernambuco. De acordo a PM, o corpo do policial foi encontrado próximo da motocicleta dele em um acostamento no Povoado Brejão Velho.

Ainda segundo informações da PM, a causa do acidente ainda não foi identificada. A Polícia Civil vai investigar o caso. O corpo da vítima foi levado para o Instituto de Medicina Legal (IML) em Caruaru. (G1)