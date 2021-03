Policial que teve surto psicótico na Bahia enfrentou seus colegas e foi alvejado por vários tiros

O caso começou quando um policial militar apresentou um comportamento estranho e se dirigiu até o Farol da Barra, em Salvador. Lá, o agente teria surtado e atirado para cima. Nas imagens, ele aparece com o rosto pintado com as cores verde e amarelo, demonstrando estar bastante alterado. Mas não termina aí.

Agentes especiais se dirigiram até o local para iniciar uma negociação e conduzir o policial pacificamente. Contudo, o policial teria atirado contra os agentes que participavam dessa operação e acabou baleado. Depois disso, ele foi encaminhado para receber assistência médica. Em nota, a polícia militar se manifestou:

“A Polícia Militar lamenta pela ocorrência crítica envolvendo um integrante da corporação. Nesse sentido não poupará esforços para que todos os protocolos internacionais de gerenciamento de crises sejam adotados.

De pronto foi feito o isolamento e a contenção da área de crise, a fim de manter um espaço para iniciar o processo de negociação, para atingir o objetivo principal, que é a preservação de vidas..

O negociador do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) já está no local, assim como a equipe do Departamento de Promoção Social com um psicólogo.

Ressaltamos que o objetivo maior de todas as intervenções será a preservação da vida e o cumprimento da lei.”

Da Redação do Acontece na Bahia.