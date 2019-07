Polícias Civil e Militar realizam operação ‘Vigiar e Punir’ em cidades do Sertão de Pernambuco

As Polícias Militar e Civil deflagraram na manhã dessa quarta-feira (17) a Operação de Intervenção Tática, chamada de Vigiar e Punir. As investigações iniciaram através do registro de uma grande quantidade de apreensões de veículos com restrição de roubo/furto, e com sinais identificadores adulterados, com instauração de vários inquéritos policiais e a existência de associação criminosa nas cidades de Arcoverde, Manari, Itaíba, e Inajá, no Sertão de Pernambuco.

Foram expedidos 11 mandados de prisão temporária e 16 mandados de busca e apreensão domiciliar. Na ação policial estão sendo empregados 40 policiais civis e 60 militares.

Os investigados serão presos e realizados os respectivos interrogatórios, no intuito de colher elementos de informação e fontes de prova, por meio das buscas e apreensões criminais, a fim de fortalecer a investigação criminal para conclusão do Inquérito policial. (G1)