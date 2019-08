Polícias cumprem mandados e prendem quatro pessoas durante operação no Sertão de PE

Foi deflagrada nessa quinta-feira (1º) a operação ‘Lacus’ em Terra Nova, no Sertão de Pernambuco. Esta foi uma ação conjunta das polícias civil e militar. Foram expedidos pelo juiz de direito, Bruno Jader Silva Campos, da Vara Única da Comarca de Terra Nova, sete mandados de busca e apreensão e cinco mandados de prisão.

No cumprimento dos mandados de prisão, quatro pessoas foram presas: Carlos Eduardo Gonçalves de Barros, 21 anos e Francisco Rafael da Silva, 21 anos, no Alto da Compesa. Além dos irmãos Johny Mike Ferreira de Lima, 21 anos e Maxwell Henrique Ferreira Monteiro, 19 anos. Na casa dos irmãos, também no Alto da Compesa, foram apreendidos uma balaclava, dois celulares, vinte reais, um canivete, uma facão e sete gramas de maconha.

Eles foram autuados pela Delegada Eliana Macêdo, suspeitos de participar de uma tentativa de homicídio, ocorrida há dois meses, além da prática de roubo e tráfico de drogas. Os quatro foram recolhidos para o Presídio de Salgueiro. (G1)