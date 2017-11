Polícias deflagram nesta quarta-feira (01) ‘Operação Finados’ para garantir segurança nas estradas de Pernambuco

A Polícia Rodoviária Federal em Pernambuco (PRF) deflagra, nesta quarta-feira (1º), a ‘Operação Finados’. Até domingo (5), os agentes vão intensificar a fiscalização nas estradas que cortam o estado. O Departamento de Estradas de Rodagem, o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) e a Operação Lei Seca também darão apoio nas fiscalizações. A ação tem como objetivo ampliar a segurança de motoristas e passageiros, bem como melhorar a fluidez do trânsito e combater a criminalidade, durante o feriadão.

A PRF estima o aumento na movimentação de veículos na BR-101, que leva ao litoral do estado e aos estados da Paraíba e Alagoas. Para evitar acidentes os agentes da PRF vão priorizar o controle de velocidade com radares móveis, o combate à embriaguez ao volante com o uso do bafômetro e a fiscalização de ultrapassagens proibidas.

Durante as abordagens, a PRF vai verificar, ainda, a validade da documentação, a presença dos equipamentos obrigatórios, o estado de conservação do veículo e se todos os ocupantes utilizam o cinto de segurança.

Entre as principais causas dos acidentes com morte, estão o excesso de velocidade, ultrapassagens indevidas, desatenção, ingestão de bebidas alcoólicas e desrespeito à sinalização.

Para reforçar a segurança, o Núcleo de Operações Especiais e os Grupos de Patrulhamento Tático estarão atuando durante o feriado. A Base de Operações Aéreas da PRF, que atua em conjunto com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), estarão de prontidão para realizar resgates e acompanhar a operação.

A Operação Praia Livre, do Batalhão de Polícia Rodoviária, segue até o domingo, principalmente nas rodovias PE-60, PE-09, PE-15, PE-35, PE-01 e PE-49, que levam ao Litoral Norte e Sul. Os policiais do BPRV irão priorizar o combate à embriaguez ao volante com o uso do bafômetro e a fiscalização de ultrapassagens proibidas. Durante as abordagens, os policiais irão verificar ainda a validade da documentação, a presença dos equipamentos obrigatórios, o estado de conservação do veículo e se todos os ocupantes utilizam o cinto de segurança.

O DER vai redobrar a atenção na BR-232, que deverá ter um aumento de 30% no fluxo de veículos; na PE-60, que leva ao Litoral Sul e PE-035, em direção ao Litoral Norte do Estado. As lombadas eletrônicas deixarão de funcionar das 12h desta quarta-feira (1º) até às 5h da próxima segunda-feira (6). Serão desligadas as seguintes lombadas:

BR-232 – Recife, nos km 6,2; 6,3; 7,4; 7,8 – Jaboatão dos Guararapes, no Km 9,2.

PE-035 – Itapissuma, nos km 7,3 e 7,9

PE-060 – Ipojuca, nos km 16,63

Terminal Integrado de Passageiros

O Terminal Rodoviário Prefeito Antonio Farias (TIP), na Zona Oeste do Recife, estará funcionando com esquema especial no período desta quarta até a segunda-feira. A previsão é de que 25 mil passageiros circulem pelo local, o que representa um aumento de fluxo de aproximadamente 20%.

Para atender esta demanda, as 13 empresas que operam no TIP estarão preparadas para oferecer viagens extras, caso necessário. Empresas anunciaram que irão ofertar horários extras, principalmente com destino a Fortaleza (CE), que é o destino com a maior procura.

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (81) 3452.0005.

Orientações

De acordo com a PRF, os motoristas devem respeitar os limites de velocidade, manter distância de segurança em relação aos demais veículos, ultrapassar apenas quando houver plenas condições de segurança e não desviar a atenção do trânsito.

Mesmo em viagens curtas, o motorista deve fazer uma revisão preventiva do veículo, que inclui a checagem dos pneus, do sistema de iluminação, dos equipamentos obrigatórios, do nível do óleo e água do radiador.

É fundamental planejar a viagem, buscando evitar, na medida do possível, os horários de pico. Dirigir cansado ou com sono aumenta o risco de o motorista cometer erros. A cada três ou quatro horas de viagem, é recomendável uma pausa para descanso ou revezar a direção do veículo.

